Супрун пояснила, як в умовах воєнного стану українці отримуватимуть медичну допомогу



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В областях визначено заклади, які надаватимуть необхідну спеціалізовану та високоспеціалізовану меддопомогу військовим

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. заявила, що в умовах воєнного стану меддопомога громадянам надаватиметься без змін.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у мережі Facebook.

В той же час в областях визначено медичні заклади, які надаватимуть необхідну спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу українським військовим.

«Доступ цивільного населення до медзакладів та правила отримання медичної допомоги на цей час залишаються незмінними», - написала Супрун.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України разом Міністерство оборони України ухвалили спільний наказ, щоби всі захисники українських кордонів і національної безпеки за потреби могли вчасно отримати необхідну медичну допомогу. Документ гарантує своєчасне лікування захисників, зокрема — в умовах воєнного стану.

Вона наголосила, що в кожній області створено перелік закладів охорони здоров’я, що за потреби готові надати необхідну спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу українським військовим. Це міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, а також інститути різного профілю Національної академії медичних наук. У цих закладах військовослужбовці сил оборони зможуть пройти лікування і реабілітацію, а після отримання медичної допомоги — військово-лікарську експертизу.

Список медичних закладів у кожній області оприлюднено на сайті МОЗ.

В той же час Супрун зазначила, що в цих закладах всі цивільні жителі отримуватимуть лікування без змін. Водночас у них наявний резерв профільних ліжок для прийому військових, запаси лікарських засобів, медичних виробів, донорської крові та її препаратів. Одночасно кожен заклад охорони здоров’я може прийняти щонайменше 10-15 військових.

«За потреби заклади охорони здоров’я будуть підсилені фахівцями необхідної кваліфікації. У регіонах можуть створюватись робочі групи, які зокрема допомагатимуть організовувати процес вчасної госпіталізації і виписки» -, написала Супрун.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».