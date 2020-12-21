Тонкощі м'ясної нарізки: поради експертів

М'ясну нарізку потрібно ставити на стіл не раніше ніж за годину до приходу гостей, щоб вона не обвітрилася

Гарним доповненням до м'ясних делікатесів стануть свіжі овочі, оливки і солоні огірки, а також хрін, гірчиця і гострі соуси

У вівторок, 22 грудня, о 10:00 на «Інтері» вийде випуск ток-шоу, присвячений м'ясній нарізці. Балик, буженина, шинка і хамон ... Як вибрати смачні м'ясні делікатеси, щоб отримати максимальну користь? Що робити, щоб нарізка не обвітрювалися? Як красиво нарізати м'ясо? Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу розкажуть про тонкощі вибору м'ясної нарізки і її користь для здоров'я.

Байонська і вестфальська шинка, італійське прошутто, іспанський хамон – ці делікатеси гідно прикрасять будь-який святковий стіл. Але скільки в світі існує м'ясо, стільки у людства виникають питання: як їсти, з чим їсти і скільки їсти. Що корисніше – балик, шинка або хамон? Як вибрати якісний продукт? З чим найкраще подавати ці делікатеси?

«М'ясну нарізку потрібно ставити на стіл не раніше ніж за годину до приходу гостей, щоб вона не обвітрилася, – розповідає Олександр Лук'яненко. – М'ясо має бути кімнатної температури, очищене від шкірки і нарізане тоненькими шматочками. Хамон і деякі види італійської шинки краще подавати на окремому блюді, щоб вони зберегли свій аромат. Гарним доповненням до м'ясних делікатесів стануть свіжі овочі, оливки і солоні огірки, а також хрін, гірчиця і гострі соуси. І не забудьте про хліб або солоні крекери. Вони ідеально підходять до м'ясної нарізки».

Як оформити м'ясне асорті для святкового столу? Скільки такого м'яса можна з'їсти і чи варто давати його дітям? Що допомагає нам отримати і користь, і задоволення від м'ясних делікатесів? І який їхній термін зберігання? Своїми порадами і рецептами поділяться експерти ток-шоу: лікар-гастроентеролог Тетяна Куліш, експерт з якості та безпеки харчових продуктів Алік Мкртчян, картадор Микола Гаркавченко і хореограф Амадор Лопес.

«Я родом з Венесуели, де завжди на свято прийнято накривати на стіл велику таріль з м'ясною нарізкою, - ділиться Амадор Лопес. – Взагалі венесуельці люблять м'ясні делікатеси і на сніданок, і на обід, і на вечерю. А напередодні Нового року у нас обов'язково вариться у вині шматок шинки вагою в 5 кг, який потім тоненько нарізають і подається в гарячому або холодному вигляді з кисло-солодким соусом. Те, що це смачно, - це зрозуміло. Але, виявляється, це ще й корисно. Адже шинка, як і інші види червоного м'яса, - джерело протеїнів».

Випуск ток-шоу, присвячений м'ясній нарізці, дивіться завтра, 22 грудня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».

У середу, 23 грудня, о 10:00 на «Інтері» - випуск про крабові палички.

Перші згадки про сурімі з'явилися в 1100 році в Японії. Люди помітили, що якщо приготувати фарш зі свіжої океанічної білої риби, ретельно промити його і віджати, то з отриманої маси можна приготувати смачні вироби будь-якої форми. Так з'явилися камабоко, а пізніше - в 70-х роках минулого століття - японські кухарі винайшли знайомі нам крабові палички. Сьогодні жодне свято не обходиться без салату з крабових паличок. Як їх правильно вибирати, скільки їсти і з чим краще поєднувати? З чого складаються крабові палички і що в них корисного? Скільки сурімі, згідно з нормою, має бути в їх складі? Які крабові палички краще - заморожені або охолоджені? Зоряний експерт ток-шоу - шоумен Дмитро Коляденко.

У четвер, 24 грудня, о 10:00 на «Інтері» - програма про те, на що звертати увагу при виборі майонезу.

Майонез входить в число найбільш популярних соусів у багатьох країнах - поряд з кетчупом і гірчицею. Як вибрати кращий майонез і чи можна перевірити його якість в домашніх умовах? Для чого в майонез додають каротин, крохмаль і консерванти? Які ще нові інгредієнти цього соусу відкрили для себе виробники? Якого кольору повинен бути якісний майонез і від чого цей колір залежить? І як приготувати безпечний, смачний і корисний майонез вдома, розповіли експерти «Корисної програми». Зірковий гість ток-шоу - ведучий і шоумен В'ячеслав Соломка.

У п'ятницю, 25 грудня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми» про шпроти.

Першими їсти дрібну рибку почали шведи, назва у шпротів - німецька, а їх батьківщиною вважають Латвію. За часів СРСР вони були дефіцитом, а зараз їх можна зустріти практично в будь-якому магазині. Що таке шпроти - назва риби або спосіб приготування? Які корисні вітаміни і мікроелементи містять шпроти? На що слід звернути увагу, щоб вибрати якісний і свіжий продукт? Які небезпечні речовини можуть потрапити в шпроти? На ці та багато інших питань відповіли експерти ток-шоу, серед яких - актор Віталій Борисюк та телеведуча Світлана Вольнова.

А в суботу, 26 грудня, о 10:00 на «Інтері» глядачі побачать програму, присвячену ікрі.

До Нового року залишається всього кілька днів. Якщо ви ще не встигли купити червону або чорну ікру, то не поспішайте і для початку подивіться на каналі «Інтер» випуск ток-шоу «Корисна програма». У ньому ведучі та експерти розповідають, як вибрати справжню якісну ікру. Чим червона ікра відрізняється від чорної, крім кольору і розміру? З чим краще вживати ікру, щоб було максимально корисно? І як її красиво подати на святковий стіл? Зіркова гостя ток-шоу - співачка Міла Нітіч.