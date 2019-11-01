У чернігівській школі кількість хворих на гепатит зросла до 23



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Попри зростання числа інфікованих вірусом, заняття в школі відновлять у понеділок, 4 листопада

Кількість хворих на вірусний гепатит «А» у школі №7 міста Чернігова зросла до 23-х.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

«Члени комісії повідомили, що наразі серед захворілих 21 учень 1, 4, 5, 6, 8-го класів та 2 дорослих, загалом 23 особи. Діти перебувають в обласній дитячій лікарні, їм призначене відповідне лікування», - йдеться у повідомленні.

Попри зростання числа інфікованих вірусом, заняття в школі відновлять у понеділок, 4 листопада. Таке рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Наразі продовжується обстеження дітей та дорослих. Загалом його потребує 510 осіб, з яких 369 - учні. У міських лікарнях обстежено 375 чоловік, у тому числі 262 дитини.

Зазначається, що медичний огляд усіх контактних відбудеться повторно через два тижні.

Із 21 по 27 жовтня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з гепатитом «А» було госпіталізовано перших 16 школярів ЗОШ №7. Раніше, 18 жовтня, з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи. За припущенням керівництва міського управління охорони здоров’я, саме вона і стала джерелом розповсюдження захворювання.

У школі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, а навчання призупинене до кінця тижня.