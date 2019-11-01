В Україні є 189 сироваток проти дифтерії - МОЗ



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Цього року в Україні зафіксували вже 21 підтверджений випадок захворювання на дифтерію

В Україні на сьогодні є 189 сироваток проти дифтерії.

Про це 1 листопада під час пресконференції у МОЗ України повідомив гендиректор «Центру громадського здоров'я МОЗ України» Володимир Курпіта.

За його словами, сироватка розподілена в усіх областях України.

Між тим, за словами міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької, цього року лікарі зафіксували вже 21 підтверджений випадок захворювання на дифтерію.

Вона запевнила, що сьогодні в Україні достатня кількість вакцин проти дифтерії. «Є 2 млн вакцин для дітей і 5 млн для дорослих», - сказала Скалецька під час пресконференції.

«До 1 року вакциновані лише 59%, дорослих лише 52%», - повідомила міністерка, заявивши про вкрай низький відсоток вакцинованості, яка є найкращою профілактикою захворюваності.

Нагадаємо, наприкінці жовтня повідомлялося про зафіксований у Києві другий випадок захворювання на дифтерію. Медики використали останню в наявності на той момент сироватку проти цієї хвороби.