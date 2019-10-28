Дев'ятеро людей у Харківській області захворіли на гепатит



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За даними фахівців, існує ризик спалаху гепатиту А

У селищі міського типу Костянтинівка Краснокутського району (Харківська область) дев'ять осіб захворіли на гепатит А. Про це повідомляє пресслужба регіонального лабораторного центру.

Повідомляється, що всі пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні. При опитуванні хворих встановлено, що 7 з них родичі і контактували в домашніх умовах. При цьому джерело інфекції та можливі фактори передачі не встановлені.

Крім того, фахівці відзначають, що через сезонність захворювання, а також шляхи його передачі (харчовий, побутовий) існує ризик спалаху гепатиту А в населеному пункті. Наразі там проводиться ряд протиепідемічних заходів. Також фахівці встановлюють фактор поширення вірусу.

Нагадаємо, в Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. На даний момент у лікарні госпіталізували 16 школярів. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Гепатит А ще називають хворобою немитих рук, оскільки поширення хвороби пов'язане з недотриманням правил особистої гігієни.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові в школі №7 діагностували 13 випадків захворювання на вірусний гепатит. В п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А».

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.