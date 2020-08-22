На Буковині другу добу поспіль понад 200 нових хворих на Covid-19 графіка



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Всього у Чернівецькій області понад 8,7 тисяч людей захворіли на коронавірус

За словами голови ОДА, жителі області активно нехтують власною безпекою

У Чернівецькій області уже дві доби поспіль фіксують понад 200 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього кількість хворих зросла до 8713.

Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Так, за останню добу в області виявили 208 нових хворих. Чернівецький лабораторний центр дослідив 752 зразки на Covid-19.

За словами Осачука, жителі області активно нехтують власною безпекою.

«Випадки інфікування траплялися на ринках, на курортах, у громадському транспорті і, звісно ж, під час масових гулянь. Як результат, маємо більше 200 нововиявлених інфікованих другий день поспіль», – написав глава ОДА.

Також він повідомив, що деякі госпітальні бази завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%.

До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області було зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за добу.

Як відомо, у Чернівцях скасували усі заходи до Дня Незалежності.

До слова, у Чернівцях лікарка швидкої допомоги Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

Нагадаємо, у «червоній» зоні – Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах – з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку.

Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття. Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

Як відомо, в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.