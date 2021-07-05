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    Смерть на воді. За тиждень потонуло більше пів сотні українців

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    Смерть на воді. За тиждень потонуло більше пів сотні українців
    Фото: з відкритих джерел

    З початку тижня в Україні зареєстровано 1 тис. 445 надзвичайних подій

    Протягом минулого тижня, з 28.06 до 4.07, під час пожеж в Україні загинуло 8 людей, на водних об'єктах – 53. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

    З початку тижня зареєстровано 1 тис. 445 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 57 осіб.

    За тиждень ліквідовано 977 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 227 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 8 людей.

    Також протягом тижня на водних об'єктах загинули 53 людини.

    Нагадаємо, від початку літа на водоймах України загинули 188 людей, із них 34 дитини. «Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте, цифри все одно лякають. Але, на жаль, ця смертельна статистика не зупиняє тих, хто нехтує застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані», – йдеться в повідомленні ДСНС.

    Також раніше на Київському морі знайшли тіло чоловіка, що потонув із двома дітьми.

    Крім того, на Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега.

    Теги: ДСНС статистика смерть смерть на воді
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    Смерть на воді. За тиждень потонуло більше пів сотні українців