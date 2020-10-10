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    Суспільство

    Вовки з Чернівецької області атакували місто Снятин на Івано-Франківщині

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    Людей просять не виходити вночі на поля - Вовки з Чернівецької області атакували місто Снятин на Івано-Франківщині
    Людей просять не виходити вночі на поля

    На околицях Снятина з’явилися вовки. Людей просять не виходити вночі на поля

    Як повідомив 10 жовтня 2020 року міський голова Снятина Анатолій Шумко, минулої ночі на території одного з приватних підприємств сторожові собаки задушили вовка, повідомляє Molbuk.ua.

    За словами Шумка, жителі райцентру помітили, що ці вовки вибігають із лісу в селі Оршівці Кіцманського району, який межує з містом Снятин.

    Через це міський голова закликав місцевих мешканців без потреби не перебувати у полях вночі, аби не наражатись на небезпеку.

    «Я вже звернувся до керівника Снятинської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок з проханням про обстеження та реагування (тобто організацію відстрілу вовків). Прошу жителів мікрорайонів міста, котрі межують з Чернівецькою областю, взяти цю інформацію до відома. Без особливої потреби не перебувати ночами на полях. Особливо це потрібно взяти на замітку батькам і повідомити про це дітей», – повідомив Шумко.

    Івано-Франківщина Чернівецька область місто природа
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