Вовки з Чернівецької області атакували місто Снятин на Івано-Франківщині
На околицях Снятина з’явилися вовки. Людей просять не виходити вночі на поля
Як повідомив 10 жовтня 2020 року міський голова Снятина Анатолій Шумко, минулої ночі на території одного з приватних підприємств сторожові собаки задушили вовка, повідомляє Molbuk.ua.
За словами Шумка, жителі райцентру помітили, що ці вовки вибігають із лісу в селі Оршівці Кіцманського району, який межує з містом Снятин.
Через це міський голова закликав місцевих мешканців без потреби не перебувати у полях вночі, аби не наражатись на небезпеку.
«Я вже звернувся до керівника Снятинської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок з проханням про обстеження та реагування (тобто організацію відстрілу вовків). Прошу жителів мікрорайонів міста, котрі межують з Чернівецькою областю, взяти цю інформацію до відома. Без особливої потреби не перебувати ночами на полях. Особливо це потрібно взяти на замітку батькам і повідомити про це дітей», – повідомив Шумко.