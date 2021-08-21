У Дніпропетровській облдержадміністрації на День Незалежності робитимуть щеплення

На вибір дві вакцини – Pfizer та CoronaVac

З 9 ранку біля будівлі ОДА почнеться ярмарок та святкова програма

У День незалежності поблизу приміщення Дніпровської ОДА відбудуться урочисті святкування та ярмарок. У будівлі облдержадміністрації в цей час розгорнуть пункт вакцинації для всіх охочих. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської ОДА.

Пункт вакцинації працюватиме 24 серпня у великій залі на першому поверсі. Там створять умови, аби охочі могли вакцинуватися від ковіду. Чергуватимуть дві мобільні бригади.

Осередок масової імунізації буде відкритий з 8:00 до 17:00. На вибір дві вакцини: Comirnaty від Pfizer/BioNTech та CoronaVac.

З 9 ранку біля будівлі ОДА почнеться ярмарок та святкова програма.

«Мешканці Дніпропетровщини зможуть не тільки веселитися та святкувати. А й поєднати приємне з корисним», – наголосили в департаменті охорони здоров’я ОДА.

Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38,одужало – 763 особи.