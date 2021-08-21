Сідней вводить комендантську годину через спалах штаму «Дельта»

Той, хто порушить комендантську годину муситиме сплатити штраф і пройти 14 денну самоізоляцію

Комендантська година з 21 вечора до 5 ранку діятиме в дванадцяти найбільш уражених районах Сіднею

У найбільш густонаселеному місті Австралії з наступного тижня введуть нічну комендантську годину. Таким чином у Сіднеї намагаються стримати розповсюдження нового штаму «Дельта». Про це повідомляє Reuters.

«Два мільйони жителів Сіднея будуть перебувати під нічною комендантською годиною, щоб уповільнити варіант «Дельта», який поширюється по всьому штату Новий Південний Уельс», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що комендантська година, що діятиме з 21:00 до 5:00 буде введена з понеділка, 23 вересня.

Зазначено, що той, хто її порушить муситиме сплатити штраф і пройти 14 денну самоізоляцію.

Крім того, прем’єр-міністр штату Гледіс Береджіклян продовжила дію карантинних обмежень.

Зокрема, мова йде про обов’язковий масковий режим і обмеження по часу на перебування людей на вулицях вдень.

Так, оскільки аналогічна комендантська година вже діє в Мельбурні, понад чверть населення Австралії буде дотримуватися жорстких заходів, за вийнятком працівників критичної інфраструктури.

Відомо, що за минулу добу в Новому Південному Уельсі було виявлено 644 нових випадків коронавірусу, вакциновано в штаті близько 28% дорослого населення.

Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38,одужало – 763 особи.