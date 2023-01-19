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У Харкові газифікувано нову котельню для лікарні (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
У Харкові газифікувано нову котельню для лікарні (фото)
фото: Харьковские известия

Тепер лікарня не залежатиме від місцевої ТЕЦ, яка сильно постраждала від ворожих ракетних обстрілів на Новий рік

У Харкові на території однієї з лікарень за тиждень встановили індивідуальну модульну котельню, яка працює на природному газі. Усього в Харкові вже встановлено та газифіковано 17 модульних котелень.

Потужність нової котельні складає 6 МВт. Вона забезпечуватиме теплом всі корпуси медзакладу. Тепер лікарня не залежатиме від місцевої ТЕЦ, яка сильно постраждала від ворожих ракетних обстрілів на Новий рік.

Котельню встановлено зусиллями фахівців «Харківських теплових мереж» та «Харківміськгазу». Газовики проклали до неї мережу середнього тиску та встановили шафовий газорегулювальний пункт. Це обладнання було виготовлено всього за тиждень на заводі RGC Production.

Фахівці «Харківміськгазу» замінили зношене регулювальне обладнання на сучасне та встановили нові прилади обліку газу. Згідно з інформацією тепломереж, у Харкові впродовж 2023 року планують встановити ще 12 таких модульних котелень.

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У Харкові газифікувано нову котельню для лікарні (фото) фото 3

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко стверджує, що Україна у процесі закриття усіх потреб стаціонарних лікарень щодо забезпечення електроенергією

Очільник МОЗ розповів, що влітку минулого року силами міністерства були задіяні приблизно 600 генераторів, згодом Арабські Емірати забезпечили медичні заклади України ще 600 генераторами.

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Теги: Харків опалення лікарня

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У Харкові газифікувано нову котельню для лікарні (фото)
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