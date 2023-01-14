Найвищий показник у світі: ООН зафіксувала 745 атак на медичні заклади в Україні

За наявною інформацією, частково або повністю не функціонують 15% об’єктів охорони здоров’я

Станом на 4 січня ООН зафіксувала 745 атак на заклади охорони здоров’я внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Це найвищий показник серед воєнних конфліктів, що зараз тривають. Про це повідомляється на сайті ООН.

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«За повідомленнями, частково або повністю не функціонують 15% об’єктів [охорони здоров’я], а в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківський – до 50%», – розповіла заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, виступаючи 13 січня на засіданні Ради Безпеки щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, за даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 18 096 мирних жителів: 6 952 загинули, а 11 144 отримали поранення.

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Дікарло, зазначила, що «фактичні цифри, ймовірно, значно вищі». Тільки в Бахмуті, за її словами, з початку активізації бойових дій у грудні загинули 22 мирних жителів та ще 72 – отримали поранення.

Крім того, за оцінками ООН, внаслідок російського вторгнення приблизно 5,91 млн людей стали переселенцями. 7,9 млн змушені були виїхати до Європи.

Раніше постпред Росії в ООН Василь Небензя під час засідання заявив, що РФ «готова досягти цілей» у розв'язаній війні проти України під час переговорів. За його словами, Москва готова до досягнення цілей у ході переговорів або військових дій.

Нагадаємо, постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявив, що постачання зброї в Україну лише посилює конфлікт і може призвести до ще більшої конфронтації.

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Відзначимо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.