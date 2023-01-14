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Найвищий показник у світі: ООН зафіксувала 745 атак на медичні заклади в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Найвищий показник у світі: ООН зафіксувала 745 атак на медичні заклади в Україні
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фото з відкритих джерел

За наявною інформацією, частково або повністю не функціонують 15% об’єктів охорони здоров’я

Станом на 4 січня ООН зафіксувала 745 атак на заклади охорони здоров’я внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Це найвищий показник серед воєнних конфліктів, що зараз тривають. Про це повідомляється на сайті ООН.

«За повідомленнями, частково або повністю не функціонують 15% об’єктів [охорони здоров’я], а в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківський – до 50%», – розповіла заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, виступаючи 13 січня на засіданні Ради Безпеки щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, за даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 18 096 мирних жителів: 6 952 загинули, а 11 144 отримали поранення.

Дікарло, зазначила, що «фактичні цифри, ймовірно, значно вищі». Тільки в Бахмуті, за її словами, з початку активізації бойових дій  у грудні загинули 22 мирних жителів та ще 72 – отримали поранення.

Крім того, за оцінками ООН, внаслідок російського вторгнення приблизно 5,91 млн людей стали переселенцями. 7,9 млн змушені були виїхати до Європи.

Раніше постпред Росії в ООН Василь Небензя під час засідання заявив, що РФ «готова досягти цілей» у розв'язаній війні проти України під час переговорів. За його словами, Москва готова до досягнення цілей у ході переговорів або військових дій.

Нагадаємо, постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявив, що постачання зброї в Україну лише посилює конфлікт і може призвести до ще більшої конфронтації.

Відзначимо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу.  Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

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Теги: обстріл Україна ООН війна росія

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