У Кривому Розі збудують найсучасніший онкологічний центр в Україні (фото)

У 2022 році заклад планують повністю обладнати

У Кривому Розі у 2022 році збудують сучасний онкологічний центр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький.

«Два роки тому президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва найбільшого заводу міста «Арселор Міттал» та запропонував збудувати у Кривому Розі сучасний онкоцентр.

Був підписаний меморандум між нашим Комітетом, обласною та місцевою владою та «Арселор Міттал». Новий медзаклад збудують на території діючого онкоцентру. Це дозволить обслуговувати на добу 350 пацієнтів замість нинішніх 170. А у перспективі – лікувати значну частину усіх хворих на рак в області. Новий онкоцентр – це унікальний проєкт, приклад співпраці усіх гілок влади та інвестора. Вперше за часи незалежності в Україні побудують онкологічний центр за європейськими стандартами», – розповів Радуцький.

Підприємство інвестувало 400 млн грн у цей проєкт, а місцева влада зобов’язалася вирішити питання підведення комунікацій. Наразі будівельники уже вийшли на «нульову» позначку – завершили фундамент і починають зведення першого поверху.

Проєктували медичний заклад німецькі архітектори.

Для потреб закладу у компанії з Великої Британії придбали два лінійних прискорювачі.

Працюватиме лікарня за німецькими стандартами лікування онкології. Також медичний заклад стане навчальною базою для вітчизняних онкологів.

Будівельні роботи мають завершитися до кінця травня 2022 року. Встановлення обладнання, навчання медичного персоналу – восени 2022 року.

Уже наступного року онкоцентр має запрацювати.