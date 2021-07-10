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    Смердючі матраци та хамство: люди скаржаться на умови лікарні Кривого Рогу

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    &laquo;Тисячка&raquo; опинилася в центрі скандалу - Смердючі матраци та хамство: люди скаржаться на умови лікарні Кривого Рогу
    «Тисячка» опинилася в центрі скандалу

    Пацієнти хірургії показали умови перебування у палатах відділення

    У Кривому Розі друга міськлікарня, яку місцеві називають «тисячка», опинилася в центрі скандалу. Пацієнти хірургії показали умови перебування у палатах відділення. Відео умов у лікарні показали в соцмережі.

    Матраци у відділенні у жахливому стані – у плямах та дірках, місцями погнили від постійної вологи.

    «Матраци смердючі. Намагалися висловити своє обурення лікарям – нам нахамили, нагрубили. Сказали, що якщо не подобається, щоб із дому приносили. Рукомийник – не побритися й не помитися», – прокоментував відео автор.

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    Фото із соцмереж

    Мешканці міста теж долучилися до обговорення. «Такі відео потрібно показувати на кожній виборчій дільниці під час місцевих виборів, щоб люди бачили кого вони вибирають мером міста і яких депутатів обирають до міської ради. Може тоді хоч щось зміниться», – діляться думками люди.

    «Жахливі умови в лікарні в кожному відділенні. Довелось після ДТП потрапити, шок подвійний: і від пережитого і від лікування. Нога на витягненні була, так не знали чим вантаж прив'язати, і в підсумку із шматочків зв'язали бинти, що вони в один прекрасний момент просто відірвалися. Добре нога на місці залишилася. Це одиничний епізод двомісячного пекла. Відділення політравм», – пишуть користувачі мережі.

    Нагадаємо, раніше у Кривому Розі чоловік врятував відпочивальника, якого витягли з води без ознак життя.

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    Теги: Кривий Ріг лікарня
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    Смердючі матраци та хамство: люди скаржаться на умови лікарні Кривого Рогу