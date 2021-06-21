У липні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші
В середині липня Землю може накрити потужна магнітна буря
За прогнозом лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в першій половині липня відчутних магнітних коливань не прогнозується. І після сильної магнітної бурі в середині червня ми отримаємо досить довгий перепочинок.
В середині липня Землю може накрити потужна магнітна буря, яка викличе не тільки погіршення самопочуття, але і спровокує розлади нервової системи – зриви, агресію, перепади емоцій, апатію або депресію. Ця буря накриє Землю 15 липня.
Ще один невеликий спалах очікується в кінці липня – 29 числа. Ця буря буде середньої потужності.
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.