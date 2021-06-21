У липні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

В середині липня Землю може накрити потужна магнітна буря

За прогнозом лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в першій половині липня відчутних магнітних коливань не прогнозується. І після сильної магнітної бурі в середині червня ми отримаємо досить довгий перепочинок.

В середині липня Землю може накрити потужна магнітна буря, яка викличе не тільки погіршення самопочуття, але і спровокує розлади нервової системи – зриви, агресію, перепади емоцій, апатію або депресію. Ця буря накриє Землю 15 липня.

Ще один невеликий спалах очікується в кінці липня – 29 числа. Ця буря буде середньої потужності.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур