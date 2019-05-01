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    Здоров'я

    У Львові двоє дітей отруїлися чадним газом

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    У Львові двоє дітей отруїлися чадним газом

    Постраждалих госпіталізували

    У Львові в квартирі чадним газом отруїлися три людини, серед них - двоє дітей. Про це повідомляє «Унн» з посиланням на прес-службу департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

    «У вівторок, 30 квітня, близько 19:30 на вул. Роксолани, 87 чадним газом отруїлися троє місцевих жителів. Серед них  двоє дітей (2004 і 2007 року народження). Постраждалих госпіталізували», - повідомили в департаменті.

    Зазначається, що квартира обладнана газовою колонкою.

    Раніше у львівському салоні краси три людини отруїлися чадним газом.

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