У Львові провідні хірурги зі США прооперують 20 людей з вадами серця

Попри наявність в країні 49 кардіохірургічних центрів, операцій на серці виконується недостатньо

Американські кардіохірурги прооперують уЛьвові діток та дорослих із вадами серця з усієї України. Про це повідомляється на сайті ЛМР.

Американські кардіохірурги із благодійної організації Novick Cardiac Alliance (США) знову приїхали до Львова.

Упродовж двох тижнів у Першому територіальному медичному об’єднанні вони проводитимуть консультації та оперативні втручання для діток від перших тижнів життя та дорослих із вадами серця з усієї України. Поки планують зробити 20 операцій.

«У планах – 20 хірургічних втручань різної складності. Це будуть як відкриті операції, так і ендоваскулярні. Наша мета – рятувати серця українців у своїй країні. Особливо найменших пацієнтів, розвиваючи дитячу кардіохірургію тут, на Західній Україні. Попри наявність в країні 49 кардіохірургічних центрів, операцій на серці виконується недостатньо. За потреби у 140 тисяч операцій, у 2020 році їх зроблено 18 435. А це – лише 10% від потреби», – повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні м. Львова.

Попри наявність у країні 49 кардіохірургічних центрів, операцій на серці виконується недостатньо. За потреби у 140 тисяч операцій, у 2020 році їх зроблено 18 435. А це – лише 10% від потреби.

Нагадаємо, багато видів раку можна вилікувати, якщо діагностувати захворювання на ранній стадії. Тому варто знати ознаки, котрі свідчать про онкологічне захворювання.