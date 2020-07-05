У МОЗ назвали головну умову для перемоги над пандемією



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У МОЗ кажуть, що зростання числа інфікованих напряму залежить від пом'якшення карантину

В Україні щодня фіксують 800-1000 нових випадків зараження коронавірусом

Україна не зможе перемогти пандемію Covid-19, якщо громадяни і бізнес не будуть виконувати обмежувальні заходи, що розробив Кабінет міністрів. У зв'язку з цим в Україні щодня підтверджують 800-1000 нових випадків зараження.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна 24».

При цьому він зазначив, що не прописування норм призводить до того, що люди їх порушують, а це, в свою чергу, формує негативний імідж і потенційне джерело інфікування коронавірусу.

На думку Ляшка, зростання числа інфікованих напряму залежить від пом'якшення карантину та сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування всіх обмежень.

До слова, сім областей України та Київ поки не можуть послаблювати карантин.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я шокувала заявою щодо небезпеки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

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Станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб