У МОЗ назвали причину зростання захворюваності на Covid-19



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У МОЗ назвали причину зростання захворюваності на Covid-19

За минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні сталося через ігнорування громадянами правил карантину.

Про це повідомляє МОЗ у telegram.

«В Україні протягом кількох останніх днів фіксується збільшення кількості захворювань. Лише за минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Така ситуація склалася через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів, зокрема й при користуванні громадським транспортом», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у МОЗ нагадали правила пасажирських перевезень під час карантину.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).