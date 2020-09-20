У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 2966 людей
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у Харківській області та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: у Харківській області – 424 випадки, при цьому в місті Харків 327 випадків, місто Київ – 343 випадки, Тернопільській області – 231 випадок, Одеській області – 217 випадків, Львівській області – 188 випадків, та Івано-Франківській області – 170 випадків», – сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні зафіксовано 175678 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу – 2966, одужало – 77512 осіб (+758 за добу), померло через наслідки хвороби – 3557 особи (+41 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька обл – 5268 (+68)
- Волинська обл – 6856 (+73)
- Дніпропетровська обл – 3982 (+104)
- Донецька обл – 2430 (+59)
- Житомирська обл – 4988 (+57)
- Закарпатська обл – 9154 (+44)
- Запорізька обл – 2879 (+50)
- Івано-Франківська обл – 12382 (+170)
- Кіровоградська обл – 985 (+12)
- м. Київ – 19483 (+343)
- Київська обл – 7744 (+133)
- Львівська обл – 18317 (+188)
- Луганська обл – 754 (+19)
- Миколаївська обл – 2469 (+95)
- Одеська обл – 11422 (+217)
- Полтавська обл – 1499 (+38)
- Рівненська обл – 11124 (+109)
- Сумська обл – 3023 (+107)
- Тернопільська обл – 11247 (+231)
- Харківська обл – 14888 (+424)
- Херсонська обл – 813 (+23)
- Хмельницька обл – 4631 (+150)
- Чернівецька обл – 13042 (+125)
- Черкаська обл – 3035 (+52)
- Чернігівська обл – 3263 (+75)
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.
Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.
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Всього172712
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Хворіють92422
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Одужали76754
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Померли3516
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).
Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.