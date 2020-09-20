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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    Найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у Харківській області та місті Києві - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
    Найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у Харківській області та місті Києві

    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 2966 людей

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у Харківській області та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: у Харківській області – 424 випадки, при цьому в місті Харків 327 випадків, місто Київ – 343 випадки, Тернопільській області – 231 випадок, Одеській області – 217 випадків, Львівській області – 188 випадків, та Івано-Франківській області – 170 випадків», – сказав Максим Степанов.

    За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні зафіксовано 175678 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу – 2966, одужало – 77512 осіб (+758 за добу), померло через наслідки хвороби – 3557 особи (+41 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька обл – 5268 (+68)
    • Волинська обл – 6856 (+73)
    • Дніпропетровська обл – 3982 (+104)
    • Донецька обл – 2430 (+59)
    • Житомирська обл – 4988 (+57)
    • Закарпатська обл – 9154 (+44)
    • Запорізька обл – 2879 (+50)
    • Івано-Франківська обл – 12382 (+170)
    • Кіровоградська обл – 985 (+12)
    • м. Київ – 19483 (+343)
    • Київська обл – 7744 (+133)
    • Львівська обл – 18317 (+188)
    • Луганська обл – 754 (+19)
    • Миколаївська обл – 2469 (+95)
    • Одеська обл – 11422 (+217)
    • Полтавська обл – 1499 (+38)
    • Рівненська обл – 11124 (+109)
    • Сумська обл – 3023 (+107)
    • Тернопільська обл – 11247 (+231)
    • Харківська обл – 14888 (+424)
    • Херсонська обл – 813 (+23)
    • Хмельницька обл – 4631 (+150)
    • Чернівецька обл – 13042 (+125)
    • Черкаська обл – 3035 (+52)
    • Чернігівська обл – 3263 (+75)

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      172712
    • Хворіють
      92422
    • Одужали
      76754
    • Померли
      3516

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). 

    Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

     

    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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