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    МОЗ оновив карантинну мапу регіонів України

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    До помаранчевої зони відносяться місто&nbsp;Київ&nbsp;та 14 областей - МОЗ оновив карантинну мапу регіонів України

    До помаранчевої зони відносяться місто Київ та 14 областей

    Фото з відкритих джерел

    У жовтій зоні карантинних обмежень залишаються чотири області

    Міністерство охорони здоров’я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на сьогодні, 24 жовтня, в жовтій зоні залишається лише чотири області. Про це свідчать оприлюднені дані МОЗ.

    Зазначається, що у жовтій зоні наразі знаходяться Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

    До помаранчевої зони відносяться місто Київ та 14 областей:

    Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

    У червоній зоні знаходяться 6 областей:

    Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.

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    Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 20791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1533, медпрацівників – 237. Також за минулу добу госпіталізовано – 5924 особи, летальних випадків – 386, одужало – 6081 особа.

    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    МОЗ оновив карантинну мапу регіонів України