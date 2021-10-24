МОЗ оновив карантинну мапу регіонів України

До помаранчевої зони відносяться місто Київ та 14 областей

У жовтій зоні карантинних обмежень залишаються чотири області

Міністерство охорони здоров’я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на сьогодні, 24 жовтня, в жовтій зоні залишається лише чотири області. Про це свідчать оприлюднені дані МОЗ.

Зазначається, що у жовтій зоні наразі знаходяться Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

До помаранчевої зони відносяться місто Київ та 14 областей:

Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

У червоній зоні знаходяться 6 областей:

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.

Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 20791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1533, медпрацівників – 237. Також за минулу добу госпіталізовано – 5924 особи, летальних випадків – 386, одужало – 6081 особа.