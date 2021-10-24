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    В Україні за добу виявлено 20791 новий випадок захворювання на Covid-19

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    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 386 осіб - В Україні за добу виявлено 20791 новий випадок захворювання на Covid-19

    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 386 осіб

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби госпіталізували 5924 особи

    Станом на ранок 24 жовтня, в Україні зафіксовано 20791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1533, медпрацівників – 237. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 5924 особи;
    • летальних випадків – 386;
    • одужало – 6081 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2769405 осіб;
    • одужало – 2375776 осіб;
    • летальних випадків – 63872;
    • проведено ПЛР-тестувань – 13986710.

    Напередодні, 177730 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 129530 людей, повністю імунізовані – 48200 людей.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8890454 людини, з них отримали одну дозу – 8890452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6963577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15854029 щеплень.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    В Україні за добу виявлено 20791 новий випадок захворювання на Covid-19