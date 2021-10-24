В Україні за добу виявлено 20791 новий випадок захворювання на Covid-19

Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 386 осіб

Минулої доби госпіталізували 5924 особи

Станом на ранок 24 жовтня, в Україні зафіксовано 20791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1533, медпрацівників – 237. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5924 особи;

летальних випадків – 386;

одужало – 6081 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2769405 осіб;

одужало – 2375776 осіб;

летальних випадків – 63872;

проведено ПЛР-тестувань – 13986710.

Напередодні, 177730 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 129530 людей, повністю імунізовані – 48200 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8890454 людини, з них отримали одну дозу – 8890452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6963577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15854029 щеплень.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.