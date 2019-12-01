Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом



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Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають з 1988 року

У неділю, 1 грудня, у різних куточках планети відзначають День боротьби зі СНІДом.

Як зазначається, цю дату було обрано з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик соціальної терпимості та обміну інформацією щодо вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдрому набутого імунодефіциту (СНІД).

Синдром набутого імунодефіциту – сукупна назва уражень, що відбуваються на III–IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини.

Вперше СНІД було виявлено у 1980-х роках у США, а через декілька років поширення СНІДу набуло масштабів всесвітньої епідемії. У ВООЗ повідомляють, що від початку епідемії у світі померло понад 32 млн людей від цієї хвороби.

За інформацією, Центру громадського здоров’я МОЗ України кожен сотий українець у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ. Станом на 1 жовтня 2019 року, під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я на контрольованій території України перебуває майже 137 000 ВІЛ-позитивних людей.