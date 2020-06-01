У психоневрологічному інтернаті на Харківщині кількість хворих на коронавірус зросла до 28



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У Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті на Харківщині – спалах Covid-19

Інтернат залишається закритим на обсервацію

На Харківщині у Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті кількість хворих на Cоvid-19 збільшилася до 28. Раніше в цій установі повідомляли про 11 випадків коронавірусу.

«Станом на ранок 1 червня в районі підтверджено 28 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Всі виявлені випадки зафіксовано на території Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату, з них: госпіталізовано – 4, на самоізоляції – 24», – йдеться у повідомленні Борівської районної державної адміністрації.

Зазначають, що 17 осіб визначені як підозрілі та контактні, ніхто з них не госпіталізований.

«Піско-Радькіський психоневролічний інтернат залишається закритим на обсервацію. Національною поліцією здійснюється цілодобове чергування біля закладу з метою недопущення поширення пандемії Covid-19», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 28 травня Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат, що в Борівському районі на Харківщині, закрили на карантин через спалах Covid-19. Заклад закрили на карантин, оскільки було підтверджено 11 випадків захворювання на коронавірус.

Станом на 1 червня на Харківщині зареєстровано 1067 випадків коронавірусу. 496 людей одужало, 47 – померли.

Коронавірус в Україні

Всього 24012

Хворіють 13604

Одужали 9690

Померли 718

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1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.