  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У психоневрологічному інтернаті на Харківщині кількість хворих на коронавірус зросла до 28

    • Розсилка
    <p>У Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті на Харківщині &ndash; спалах Covid-19</p> - У психоневрологічному інтернаті на Харківщині кількість хворих на коронавірус зросла до 28

    У Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті на Харківщині – спалах Covid-19

    Інтернат залишається закритим на обсервацію

    На Харківщині у Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті кількість хворих на Cоvid-19 збільшилася до 28. Раніше в цій установі повідомляли про 11 випадків коронавірусу.

    «Станом на ранок 1 червня в районі підтверджено 28 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Всі виявлені випадки зафіксовано на території Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату, з них: госпіталізовано – 4, на самоізоляції – 24», – йдеться у повідомленні Борівської районної  державної адміністрації.

    Зазначають, що 17 осіб визначені як підозрілі та контактні, ніхто з них не госпіталізований.

    «Піско-Радькіський психоневролічний інтернат залишається закритим на обсервацію. Національною поліцією здійснюється цілодобове чергування біля закладу з метою недопущення поширення пандемії Covid-19», - повідомили  у відомстві.

    Нагадаємо, 28 травня Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат, що в Борівському районі на Харківщині, закрили на карантин через  спалах Covid-19. Заклад закрили  на карантин, оскільки було     підтверджено 11 випадків захворювання на коронавірус.

    Станом на 1 червня на Харківщині зареєстровано 1067 випадків коронавірусу. 496 людей одужало, 47 – померли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24012
    • Хворіють
      13604
    • Одужали
      9690
    • Померли
      718

    1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби,  з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.

     

    Харківщина карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ