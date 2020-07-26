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    Здоров'я

    У Центрі громадського здоров’я пояснили, чи можна заразитися коронавірусом під час купання

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    Хвороба передається здебільшого через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови - У Центрі громадського здоров’я пояснили, чи можна заразитися коронавірусом під час купання
    Хвороба передається здебільшого через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови

    Можливість поширення Covid-19 під час відпочинку на пляжах пов’язана із скупченням людей

    На сьогодні немає доказів того, що коронавірус SARS-CoV-2 присутній у поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду, а можливість поширення Covid-19 під час відпочинку на пляжах пов’язана зі скупченням людей.

    Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

    У ЦГЗ (Центрі громадського здоров’я) зазначили, що експерти американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника Covid-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають.

    На сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

    Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

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    «Отже, можливість поширення Covid-19 під час відпочинку на пляжах пов’язана із скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони у воді чи перебувають на суші.

    Заразитися Covid-19 можна від людини, інфікованої вірусом. Хвороба передається здебільшого через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови. Тобто, якщо ви плаваєте, а людина поруч з вами кашляє, ви можете вдихнути ці краплі і, відповідно, інфікуватися», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

     

    епідемія ВООЗ коронавірус
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