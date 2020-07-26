До 25% негативних результатів ПЛР-тестів можуть бути недостовірними, – МОЗ



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На достовірність результату впливає дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії

В Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків Covid-19

За різними даними, до 20-25 відсотків негативних результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибними.

Про це інформує пресслужба МОЗ у Facebook.

«За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативними», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки.

«В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибно негативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії», – уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).