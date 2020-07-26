  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    До 25% негативних результатів ПЛР-тестів можуть бути недостовірними, – МОЗ

    • Розсилка
    На достовірність результату впливає дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії - До 25% негативних результатів ПЛР-тестів можуть бути недостовірними, – МОЗ
    На достовірність результату впливає дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії

    В Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків Covid-19

    За різними даними, до 20-25 відсотків негативних результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибними.

    Про це інформує пресслужба МОЗ у Facebook.

    «За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативними», – йдеться у повідомленні.

    У МОЗ нагадали, що для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки.

    «В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибно негативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії», – уточнюється у повідомленні.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

    епідемія вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ