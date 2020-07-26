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    У світі

    Іспанія запевняє, що епідемія в країні під контролем

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    &laquo;Спалахи локалізовані, ізольовані і контролюються&raquo; &ndash; МЗС Іспанії - Іспанія запевняє, що епідемія в країні під контролем
    «Спалахи локалізовані, ізольовані і контролюються» – МЗС Іспанії

    Лікарні добре справляються зі зростанням кількості інфекцій, і більше половини нових випадків захворювання протікають безсимптомно

    МЗС Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем. Про це повідомляє Reuters.

    «Іспанія – безпечна країна. Ми працюємо над тим, щоб ізолювати нові випадки захворювання, як тільки вони з’являються, і відстежувати їх контакти, щоб економіка та туризм могли працювати, дотримуючись рекомендацій з охорони здоров’я та безпеки. Поки у нас немає вакцини, це нова норма» – сказала глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лая.

    Міністерство закордонних справ додало, що «іспанський уряд вважає, що ситуація знаходиться під контролем, спалахи локалізовані, ізольовані і контролюються».

    Лікарні добре справляються зі зростанням кількості інфекцій, і більше половини нових випадків захворювання протікають безсимптомно, повідомило міністерство, додавши, що спалахи в Каталонії і Арагоні незабаром повинні бути взяті під контроль.

    Британія запровадила 14-денний карантин для тих, хто прибуває з Іспанії. Таке рішення було прийняте в суботу після нового сплеску зараження коронавірусом в Іспанії, коли в п’ятницю було зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

    туризм Іспанія епідемія коронавірус
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