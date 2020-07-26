Іспанія запевняє, що епідемія в країні під контролем



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«Спалахи локалізовані, ізольовані і контролюються» – МЗС Іспанії

Лікарні добре справляються зі зростанням кількості інфекцій, і більше половини нових випадків захворювання протікають безсимптомно

МЗС Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем. Про це повідомляє Reuters.

«Іспанія – безпечна країна. Ми працюємо над тим, щоб ізолювати нові випадки захворювання, як тільки вони з’являються, і відстежувати їх контакти, щоб економіка та туризм могли працювати, дотримуючись рекомендацій з охорони здоров’я та безпеки. Поки у нас немає вакцини, це нова норма» – сказала глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лая.

Міністерство закордонних справ додало, що «іспанський уряд вважає, що ситуація знаходиться під контролем, спалахи локалізовані, ізольовані і контролюються».

Лікарні добре справляються зі зростанням кількості інфекцій, і більше половини нових випадків захворювання протікають безсимптомно, повідомило міністерство, додавши, що спалахи в Каталонії і Арагоні незабаром повинні бути взяті під контроль.

Британія запровадила 14-денний карантин для тих, хто прибуває з Іспанії. Таке рішення було прийняте в суботу після нового сплеску зараження коронавірусом в Іспанії, коли в п’ятницю було зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).