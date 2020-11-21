У Збройних силах України за добу зафіксовано 264 випадки коронавірусу

Всього за час пандемії одужало 6096 військовослужбовців

Минулої доби у заклади охорони було госпіталізовано 41 особу

У Збройних силах України станом на 21 листопада на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2 757 осіб, за минулу добу зареєстровано 264 нових випадки.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі на самоізоляції перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.

Минулої доби у заклади охорони було госпіталізовано 41 особу. За інформацією відомства, стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 223 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як наголошується, аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

«Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни», – підсумували у пресслужбі МС ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 612665 осіб, одужало – 282313 осіб, летальних випадків – 10813, проведено ПЛР-тестувань – 4154333.