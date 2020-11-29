У Збройних силах виявили ще 108 хворих на коронавірус

З нових захворілих у заклади охорони госпіталізовано шість осіб

Всього за час пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужало 7059 військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу виявили ще 108 хворих на Covid-19, наразі у ЗСУ на цю хворобу хворіє 3077 людей. Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 29 листопада в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє – 3077 осіб. За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

З нових захворілих у заклади охорони госпіталізовано 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужало – 7059 осіб, летальних випадків – 26.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 67 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 722679

Хворіють 371088

Одужали 339378

Померли 12213

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

Через хворобу за добу померли 120 осіб, попередньої доби (184), а одужали – 4243 особи (8897).