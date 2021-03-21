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    У Збройних силах за минулу добу виявили 104 хворих на коронавірус

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    Наразі у ЗСУ хворіють 2064 військовослужбовці - У Збройних силах за минулу добу виявили 104 хворих на коронавірус

    Наразі у ЗСУ хворіють 2064 військовослужбовці

    Минулої доби проти коронавірусу щеплено 463 військовослужбовці

    За минулу добу, 20 березня, у Збройних силах України зареєстрували 104 нових випадки Covid-19. Наразі хворіють 2064 військовослужбовці.

    Про це повідомляє командування Медсил ЗСУ.

    «За минулу добу зареєстровано 104 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 23 особи», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією пресслужби командування Медсил, наразі на Covid-19 хворіють 2064 військовослужбовці. Всього за час пандемії одужали 17312 осіб, летальних випадків 52. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 591 особа.

    Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 11827 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 1742 військові медики. За минулу добу проти Covid-19 щеплено 463 особи.

    Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

    Як повідомлялося, у Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 191 новий випадок захворювання на Covid-19. Всього станом на 20 березня у Збройних Силах хворіє 1980 людей.

    Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.

    Було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб.

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    Теги: ЗСУ військові Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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