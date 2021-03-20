У Збройних силах за минулу добу виявили 191 хворого на коронавірус

За минулу добу проти коронавірусу щеплено 882 військовослужбовці

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 191 новий випадок захворювання на Covid-19. Всього станом на 20 березня у Збройних Силах хворіє 1980 людей, повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10.00 20 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1980 осіб.

Всього за час пандемії одужало 17292 особи, летальних випадків 52.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 528 осіб.

За минулу добу зареєстровано 191 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.

Крім того, Командування Медичних сил повідомляє, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 11104 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 1714 військові медики.

За минулу добу проти Covid-19 щеплено 882 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

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