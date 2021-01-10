У Збройних силах на коронавірус хворіє 1262 військовослужбовця

Всього в армії за час пандемії одужало 13277 осіб

За добу виявили ще 11 випадків захворювання

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на ранок 10 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1262 особи. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання», – йдеться в повідомленні.

Госпіталізовано минулої доби до закладів охорони здоров’я двох військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Всього в армії за час пандемії одужало 13277 осіб, летальних випадків – 38.

Коронавірус в Україні

Всього 1115026

Одужали 791598

Хворіють 303661

Померли 19767

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Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5292 особи;

здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).

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