У Збройних силах на коронавірус хворіє 1262 військовослужбовця
Всього в армії за час пандемії одужало 13277 осіб
За добу виявили ще 11 випадків захворювання
За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.
«Станом на ранок 10 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1262 особи. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання», – йдеться в повідомленні.
Госпіталізовано минулої доби до закладів охорони здоров’я двох військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
Всього в армії за час пандемії одужало 13277 осіб, летальних випадків – 38.
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Всього1115026
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Одужали791598
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Хворіють303661
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Померли19767
Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2100 осіб;
- летальних випадків – 99;
- одужало – 5292 особи;
- здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).