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    Здоров'я

    У Збройних силах на коронавірус хворіє 1262 військовослужбовця

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    <p>Всього в армії за час пандемії одужало 13277 осіб</p> - У Збройних силах на коронавірус хворіє 1262 військовослужбовця

    Всього в армії за час пандемії одужало 13277 осіб

    За добу виявили ще 11 випадків захворювання

    За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

    «Станом на ранок 10 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1262 особи. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання», – йдеться в повідомленні.

    Госпіталізовано минулої доби до закладів охорони здоров’я двох військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

    Всього в армії за час пандемії одужало 13277 осіб, летальних випадків – 38.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1115026
    • Одужали
      791598
    • Хворіють
      303661
    • Померли
      19767

    Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2100 осіб;
    • летальних випадків – 99;
    • одужало – 5292 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).
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    Теги: ЗСУ хвороби епідемія коронавірус
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