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    Суспільство

    На Житомирщині з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару

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    Стан здоров'я у подружжя погіршився ще 10 березня, проте до сьогодні вони лікувалися самостійно - На Житомирщині з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару
    Стан здоров'я у подружжя погіршився ще 10 березня, проте до сьогодні вони лікувалися самостійно

    Пара з селища Брусилів контактувала з померлою від коронавіруса у Радомишлі

    У Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою з Радомишля. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

    За його словами, пара з селища Брусилів в четвер, 19 березня, звернулася за медичною допомогою через погіршення стану здоров'я.

    «Є випадок з Брусилова: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті. Про своє перебування в контакті не заявили. 10 числа захворіли, за медичною допомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, тому що стан погіршився: підвищилася температура, з'явилась задишка і кашель», - заявив він.

    При цьому він додав, що зараз подружжя перевіряють на коронавірус.

    Нагадаємо, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Від вірусу померла 71-річна жителька Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі. Всього в Україні на сьогодні зареєстровано 16 випадків зараження.

    Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зафіксовано в Чернівецькій області.

    смерть Житомирщина коронавірус
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