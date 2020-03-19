На Житомирщині з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару



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Стан здоров'я у подружжя погіршився ще 10 березня, проте до сьогодні вони лікувалися самостійно

Пара з селища Брусилів контактувала з померлою від коронавіруса у Радомишлі

У Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою з Радомишля. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

За його словами, пара з селища Брусилів в четвер, 19 березня, звернулася за медичною допомогою через погіршення стану здоров'я.

«Є випадок з Брусилова: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті. Про своє перебування в контакті не заявили. 10 числа захворіли, за медичною допомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, тому що стан погіршився: підвищилася температура, з'явилась задишка і кашель», - заявив він.

При цьому він додав, що зараз подружжя перевіряють на коронавірус.

Нагадаємо, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Від вірусу померла 71-річна жителька Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі. Всього в Україні на сьогодні зареєстровано 16 випадків зараження.

Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зафіксовано в Чернівецькій області.