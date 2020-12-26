Україна зможе запустити власну систему трансплантації вже за три роки, – Степанов

«Потребу в операціях з трансплантації МОЗ оцінює, як п’ять тисяч операцій на рік» – Степанов

«На цьому тижні був створений та затверджений Український центр транспланткоординації» – міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вже за три роки Україна матиме власну повноцінно функціонуючу систему трансплантології.

Про це Максим Степанов сказав під час брифінгу 26 грудня.

«29 років цей напрямок медицини був, м’яко кажучи, в занепаді. Ми прагнемо здобути трансплантаційну незалежність. Я вважаю, що ми можемо цього досягти за 3 роки. Це означає, що всі наші громадяни, які будуть потребувати трансплантації, будуть її робити саме в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном», – наголосив він.

Міністр також повідомив, що на тижні, що минає, уряд та МОЗ здійснили кілька важливих кроків у цьому напрямку. Зокрема, було ухвалено два важливих нормативних акти.

«На цьому тижні за внесеними пропозиціями від Міністерства охорони здоров’я урядом було прийнято дві достатньо важливі постанови. Перша – розширила перелік закладів охорони здоров’я, які долучаються до пілотного проєкту по трансплантації, який веде виключно МОЗ. Ми розраховуємо відповідні тарифи, сплачуємо кошти закладам охорони здоров’я за здійснену трансплантацію», – зазначив він.

За його словами, згідно з ухваленим рішенням, до проєкту долучаться 38 закладів, які будуть брати участь в трансплантації на території України. Також, до цього пілотного проєкту долучилася одна з приватних клінік.

«І це свідчення того, коли тарифи розраховані цілком реально», – наголосив Степанов.

Друга постанова, додав він, є не менш важливою з точки зору системного розвитку трансплантації.

«Це положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин. Мета цієї постанови – забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цієї системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації.

Цей е-диск (Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин – ред.) він забезпечує право реалізацію права громадян на одержання та своєчасний доступ громадян до трансплантації органів», – повідомив міністр.

Також, за словами Степанова, на цьому тижні був створений та затверджений Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися усіма питаннями трансплантації.