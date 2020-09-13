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    Здоров'я

    Україна зосереджена на виробництві лікарського засобу від коронавірусу, – міністр охорони здоров’я

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    &laquo;У&nbsp;нас тривають клінічні випробування в&nbsp;країні препарату &laquo;Біовен&raquo; &ndash; Степанов - Україна зосереджена на виробництві лікарського засобу від коронавірусу, – міністр охорони здоров’я
    «У нас тривають клінічні випробування в країні препарату «Біовен» – Степанов

    «Цей лікарський засіб ще проходить клінічні випробування» - Степанов

    Україна зосереджена на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з крові перехворілих людей на коронавірус, а не лікуванні людей за допомогою переливання плазми крові від перехворілих. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Ми ретельно відслідковуємо все, що відбувається у світі, в тому числі й щодо плазми крові, яка переливається від перехворілих людей, які мають відповідний рівень антитіл. Проводяться відповідні дослідження, проводилися у Сполучених Штатах Америки, проводилися і в європейських країнах, ми це відслідковуємо, і більш того, ми зараз зосереджені не на просто переливанні плазми крові від перехворілих, тому що вона не дала дуже гарних результатів, і вона не надана до протоколів лікування, які є в інших країнах. Ми зосереджені саме на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з цієї крові», – зазначив він.

    Так, за його слова цей лікарський засіб ще проходить клінічні випробування.

    «Це лікарський засіб, який може використовуватися, який під час клінічних випробувань, вони ще у світі не закінчені, але та попередня інформація, яка існує, що саме гіперімунний імуноглобулін може мати дуже хороші результати при процесі лікування хворих на Covid-19. Окрім того, хотів би повідомити, що в нас тривають клінічні випробування в країні препарату «Біовен» – це саме імуноглобулін для лікування хворих на Covid-19», – додав Степанов.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.

    Україна Максим Степанов коронавірус
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