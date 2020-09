Вчені показали фото, як коронавірус вбиває бронхи



Для отримання чіткого знімка, коронавірус був введений в епітеліальні клітини бронхів людини

Коронавірус SARS-CoV-2 вбиває клітини епітелію бронхів людини. Це наочно видно на знімках скануючого електронного мікроскопа через 96 годин після зараження тканин.

Відповідні фото опублікувало видання The New England Journal of Medcine.

Для отримання чіткого знімка, коронавірус був введений в епітеліальні клітини бронхів людини. Інфікування було інтенсивним: співвідношення вірусних частинок до цільових клітин дихальних шляхів становило 3:1.

Після закінчення чотирьох діб, вчені досліджували заражені тканини за допомогою скануючої електронної мікроскопії.

Фото The New England Journal of Medcine

Оптика зафіксувала заражену війову клітку з нитками слизу на кінчиках вій. При більшому збільшенні видно структуру і щільність віріонів (повноцінних вірусних частинок, що складаються з нуклеїнової кислоти і капсиду) SARS-CoV-2, що продукуються епітеліальними клітинами дихальних шляхів людини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.