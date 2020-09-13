Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



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Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у місті Києві

В Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано у місті Києві – 310, Харківській області – 225, Тернопільській області – 180, Одеській області – 140 та Хмельницькій області – 132», – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.

Коронавірус в Україні

Всього 154335

Хворіють 82264

Одужали 68893

Померли 3178

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До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.