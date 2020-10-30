Єврокомісія застерегла Угорщину від купівлі несертифікованої російської вакцини від Covid-19

Ми не перебуваємо в переговорах з російськими або китайськими компаніями, - Єврокомісія

Будь-яка вакцина на європейському ринку повинна підходити під всі високі стандарти безпеки, - речник Єврокомісії

Європейська комісія буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії. Про це заявив речник ЄК на брифінгу в Брюсселі.

«Будь-яка вакцина на європейському ринку повинна підходити під всі високі стандарти безпеки. Якщо будь-яка з країн ЄС закупить іноземну вакцину, яка не пройшла сертифікацію, Єврокомісія буде змушена вжити заходів», – сказав речник.

Він нагадав, що ЄС підписав угоди з виробниками вакцини, які будуть виробляти її в Європі.

«Ми не перебуваємо в переговорах з російськими або китайськими компаніями. Це європейська стратегія. Цю домовленість підписали всі країни ЄС. Вони не є частиною європейської стратегії, але це не означає, що інші вакцини не зможуть потрапити на європейський ринок. Однак для цього їм потрібно пройти всю необхідну сертифікацію. Але вони ніколи не будуть частиною стратегії вакцинації ЄС, яка полягає в розміщенні попередніх замовлень вакцини на умовах передоплати», – додав він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в п'ятницю заявив, що перша партія вакцини проти коронавірусу прибуде в країну в кінці грудня або на початку січня.

Орбан сказав, що Угорщина веде переговори з Китаєм і Росією про вакцини, і до весни вона може отримати доступ до двох або трьох різних вакцин. З квітня країна, ймовірно, зможе «оголосити про перемогу над пандемією».

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.