Українські медики провели військовому унікальну операцію на обличчі

Чоловік пішов захищати країну в березні 2022 року, а на початку 2024 року він зазнав мінновибухового поранення

Хірурги Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели унікальну операцію українському військовослужбовцю – пересадили шкіру на обличчі. Про це це йдеться на сторінці установи у Facebook.

«Наші хірурги відділення мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії на чолі із завідувачем Євгеном Володимировичем Симуликом провели унікальну операцію – відновили піднебіння військовослужбовцю, який постраждав від мінно-вибухового поранення черепа під час виконання службових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

Чоловік пішов захищати країну в березні 2022 року, а на початку 2024 року він зазнав мінновибухового поранення. Металевий уламок залетів через щоку і сильно пошкодив верхню щелепу, тому виник великий дефект твердого підбнебіння. Довгий час чоловік не міг нормально харчуватись і навіть дихати.

«Мультидисциплінарною командою разом із щелепно-лицьовими хірургами наші колеги провели високотехнологічну операцію – васкуляризований фрагмент лопатки пересадили для закриття дефекту твердого піднебіння», – повідомляє пресслужба.

Наразі у чоловіка відновлені життєво важливі функції, він вже може їсти. Однак попереду ще одна операція – треба налагодити повноцінне дихання та вставити зубні імпланти.