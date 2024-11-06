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Львівські лікарі провели операцію шестирічній дівчинці за допомогою робота-хірурга

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Львівські лікарі провели операцію шестирічній дівчинці за допомогою робота-хірурга
У Львові лікарі провели унікальну операцію
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Львові лікарі врятували життя маленькій пацієнтці із синдромом Уїлкі

У Львові спеціалісти врятували життя шестирічної дівчинки з синдромом Уїлкі, провівши операцію за допомогою робота-хірурга. Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Через рідкісне захворювання Поліна Бідюк втратила значну частину ваги. Спочатку вона почала відчувати сильні болі та блювання після їжі.

Після звернення до лікарні їй поставили діагноз «апендицит», але подальші обстеження виявили більш складну проблему – синдром Уїлкі, рідкісне захворювання, що спричиняє кишкову непрохідність через стиснення дванадцятипалої кишки верхньою брижовою артерією.

Через порушення нормального проходження їжі через кишечник Поліна швидко схудла – з 18 до 14 кілограмів. Лікування медикаментами не дало результату, і її стан погіршувався.

Зважаючи на серйозність ситуації, дівчинку направили до Львова, де лікарі Дитячої лікарні Святого Миколая вирішили провести операцію з використанням робота-хірурга Da Vinci Si.

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Львівські лікарі провели складну операцію
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

«Суть цього синдрому полягає в тому, що верхня брижова артерія – це одна із найбільших судин в організмі – перетискає дванадцятипалу кишку, через яку властиво і проходить їжа, яку ми споживаємо», – пояснив Олександр Калінчук, хірург, медичний директор Дитячої Лікарні Святого Миколая.

Операція тривала дві години: хірурги створили обхідний шлях для їжі, з’єднавши вільну петлю кишківника з дванадцятипалою кишкою.

Використання робота-хірурга дозволило знизити ризики під час операції завдяки високій точності та мінімальній інвазивності.

Зараз Поліна відновлюється, повернулася до нормального харчування і поступово набирає вагу.

Нагадаємо, лікарі з Великої Британії почали застосовувати так званий калькулятор на основі штучного інтелекту, щоб приблизно визначати дату смерті пацієнтів.

До слова, переважна більшість українських лікарів-біженців наразі не можуть працювати в Німеччині через бюрократичну тяганину. Про це пише Deutsche Welle.

Раніше стало відомо, що лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію з пересадки частини печінки п’ятимісячному малюкові. Процедура була для хлопчика єдиним шансом вижити.

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Теги: медицина Львів лікарня харчування діагноз

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