Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
На сьогоднішній ранок кількість госпіталізованих становила майже 40 тисяч осіб
По всій країні фіксується стрибок захворюваності на Covid-19. Як повідомляє мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін, на вчорашній ранок на госпіталізації з підозрою і підтвердженим діагнозом було 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок стало 39279. В реанімаціях зараз знаходяться 2646 (+66) осіб. На ШВЛ – 1123 (+51 за два дні)
«Вдумайтеся в ці цифри. Це страшні цифри. Середній темп заповнення ліжко-місць в добу за останні 7 днів склав 888 пацієнтів, майже 900 пацієнтів щодоби заповнюють нові лікарні», – пише експерт.
На госпіталізації пацієнтів на 21 березня по областям:
-
Вінницька – 2530 (+100);
-
Волинська – 763 (+25);
-
Дніпропетровська – 2660 (+117);
-
Донецька – 1306 (+39);
-
Житомирська – 1815 (+106);
-
Закарпатська – 1858 (+52);
-
Запорізька – 1041 (+65);
-
Івано-Франківська – 2975 (+47);
-
Київська – 1920 (+106);
-
Кіровоградська – 318 (+14);
-
Луганська – 345 (+21);
-
Львівська – 2665 (+128);
-
м.Київ – 4083 (+215);
-
Миколаївська – 1674 (+57);
-
Одеська –2035 (+91);
-
Полтавська – 873 (+35);
-
Рівненська – 806 (+32); Сумська - 906 (+30)
-
Тернопільська – 1157 (+64);
-
Харківська – 2245 (+51);
-
Херсонська – 351 (+13);
-
Хмельницька – 1740 (+79);
-
Черкаська – 933 (+33);
-
Чернівецька –1474 (+36);
-
Чернігівська – 806 (+25)
У Києві за 1 день зайняли 215 нових ліжок крім тих що були зайняті. Всього вже – 4083. Це одна лікарня середнього розміру. У червоній Житомирській та Чернівецькій областях сьогодні оновили рекорд госпіталізацій, і це на третьому тижні червоної зони. Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів.
Як зазначає Євген Істребін, подібна ситуація була у Болгарії, але більше у жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на 125%.
«Вже немає сенсу аналізувати якісь окремі області. Зростання пішов всюди, десь швидше (спасибі Укрзалізниця за потяги з червоних зон), десь повільніше. Карантин треба вводити по всій країні. Немає іншого способу зупинити зростання госпіталізацій. Ми просто летимо зі швидкістю звуку до катастрофи. Тільки карантин по всій країні, з максимальними обмеженнями. Окремо хочу відразу відповісти прихильникам гібридного карантину. Я не проти зелених зон, але за однієї умови, якщо зелена зона готова забезпечити контроль всіх, хто в'їжджає в неї громадян. Якщо контролю не буде, буде червона зона, але на тиждень пізніше», – пише експерт.
Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.
Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.
Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах.
Читайте також: