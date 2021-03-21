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    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi

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    Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів - Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів
    Ілюстративне фото

    На сьогоднішній ранок кількість госпіталізованих становила майже 40 тисяч осіб

    По всій країні фіксується стрибок захворюваності на Covid-19. Як повідомляє мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін, на вчорашній ранок на госпіталізації з підозрою і підтвердженим діагнозом було 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок стало 39279. В реанімаціях зараз знаходяться 2646 (+66) осіб. На ШВЛ – 1123 (+51 за два дні)

    «Вдумайтеся в ці цифри. Це страшні цифри. Середній темп заповнення ліжко-місць в добу за останні 7 днів склав 888 пацієнтів, майже 900 пацієнтів щодоби заповнюють нові лікарні», – пише експерт.

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    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi
    Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi

    На госпіталізації пацієнтів на 21 березня по областям:

    • Вінницька – 2530 (+100);

    • Волинська – 763 (+25);

    • Дніпропетровська – 2660 (+117);

    • Донецька – 1306 (+39);

    • Житомирська – 1815 (+106);

    • Закарпатська – 1858 (+52);

    • Запорізька – 1041 (+65);

    • Івано-Франківська – 2975 (+47);

    • Київська – 1920 (+106);

    • Кіровоградська – 318 (+14);

    • Луганська – 345 (+21);

    • Львівська – 2665 (+128);

    • м.Київ – 4083 (+215);

    • Миколаївська – 1674 (+57);

    • Одеська –2035 (+91);

    • Полтавська – 873 (+35);

    • Рівненська – 806 (+32); Сумська - 906 (+30)

    • Тернопільська – 1157 (+64);

    • Харківська – 2245 (+51);

    • Херсонська – 351 (+13);

    • Хмельницька – 1740 (+79);

    • Черкаська – 933 (+33);

    • Чернівецька –1474 (+36);

    • Чернігівська – 806 (+25)

    У Києві за 1 день зайняли 215 нових ліжок крім тих що були зайняті. Всього вже – 4083. Це одна лікарня середнього розміру. У червоній Житомирській та Чернівецькій областях сьогодні оновили рекорд госпіталізацій, і це на третьому тижні червоної зони. Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів.

    Як зазначає Євген Істребін, подібна ситуація була у Болгарії, але більше у жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на 125%.

    «Вже немає сенсу аналізувати якісь окремі області. Зростання пішов всюди, десь швидше (спасибі Укрзалізниця за потяги з червоних зон), десь повільніше. Карантин треба вводити по всій країні. Немає іншого способу зупинити зростання госпіталізацій. Ми просто летимо зі швидкістю звуку до катастрофи. Тільки карантин по всій країні, з максимальними обмеженнями. Окремо хочу відразу відповісти прихильникам гібридного карантину. Я не проти зелених зон, але за однієї умови, якщо зелена зона готова забезпечити контроль всіх, хто в'їжджає в неї громадян. Якщо контролю не буде, буде червона зона, але на тиждень пізніше», – пише експерт.

    Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

    Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

    Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах.

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    Теги: Київ Болгарія лікарня рекорд карантин коронавірус Євген Істребін
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