Covid-19: шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi

На сьогоднішній ранок кількість госпіталізованих становила майже 40 тисяч осіб

По всій країні фіксується стрибок захворюваності на Covid-19. Як повідомляє мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін, на вчорашній ранок на госпіталізації з підозрою і підтвердженим діагнозом було 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок стало 39279. В реанімаціях зараз знаходяться 2646 (+66) осіб. На ШВЛ – 1123 (+51 за два дні)

«Вдумайтеся в ці цифри. Це страшні цифри. Середній темп заповнення ліжко-місць в добу за останні 7 днів склав 888 пацієнтів, майже 900 пацієнтів щодоби заповнюють нові лікарні», – пише експерт.

На госпіталізації пацієнтів на 21 березня по областям:

Вінницька – 2530 (+100);

Волинська – 763 (+25);

Дніпропетровська – 2660 (+117);

Донецька – 1306 (+39);

Житомирська – 1815 (+106);

Закарпатська – 1858 (+52);

Запорізька – 1041 (+65);

Івано-Франківська – 2975 (+47);

Київська – 1920 (+106);

Кіровоградська – 318 (+14);

Луганська – 345 (+21);

Львівська – 2665 (+128);

м.Київ – 4083 (+215);

Миколаївська – 1674 (+57);

Одеська –2035 (+91);

Полтавська – 873 (+35);

Рівненська – 806 (+32); Сумська - 906 (+30)

Тернопільська – 1157 (+64);

Харківська – 2245 (+51);

Херсонська – 351 (+13);

Хмельницька – 1740 (+79);

Черкаська – 933 (+33);

Чернівецька –1474 (+36);

Чернігівська – 806 (+25)

У Києві за 1 день зайняли 215 нових ліжок крім тих що були зайняті. Всього вже – 4083. Це одна лікарня середнього розміру. У червоній Житомирській та Чернівецькій областях сьогодні оновили рекорд госпіталізацій, і це на третьому тижні червоної зони. Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів.

Як зазначає Євген Істребін, подібна ситуація була у Болгарії, але більше у жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на 125%.

«Вже немає сенсу аналізувати якісь окремі області. Зростання пішов всюди, десь швидше (спасибі Укрзалізниця за потяги з червоних зон), десь повільніше. Карантин треба вводити по всій країні. Немає іншого способу зупинити зростання госпіталізацій. Ми просто летимо зі швидкістю звуку до катастрофи. Тільки карантин по всій країні, з максимальними обмеженнями. Окремо хочу відразу відповісти прихильникам гібридного карантину. Я не проти зелених зон, але за однієї умови, якщо зелена зона готова забезпечити контроль всіх, хто в'їжджає в неї громадян. Якщо контролю не буде, буде червона зона, але на тиждень пізніше», – пише експерт.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах.