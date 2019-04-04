Уляна Супрун: міф про шкоду вакцин придумали російські боти



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Російські тролі в інтернеті спотворюють дані про вакцинацію

93% постів про вакцинацію на Twitter створюють та поширюють російські тролі або боти. Про це сьогодні написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у facebook, посилаючись на дослідження «Озброєна комунікація стосовно здоров’я: російські боти та тролі в Twitter посилюють дебати щодо вакцин».

Ці ж самі боти підживлюють кризу з кором, яку ми зараз спостерігаємо в Європі. Особливо від фейкової інформації страждає Україна, Греція, Франція, Італія, Румунія та Сербія. Саме в цих країнах спостерігається сьогодні висока захворюваність на кір та низький рівень охоплення вакцинацією.

Супрун наводить дані ще одного дослідження, у ході якого було проаналізовано тисячу твітів у 2014-2017 рр., яке підтвердило, що російські боти та тролі кілька років поспіль поширювали брехню про вакцини та роздмухували антивакцинні настрої у суспільстві в Twitter.

Однією з проблем також стало бездумне поширення неправдивої інформації ЗМІ, які помилково приймали її за науково обґрунтовані факти.

«Цікаво, що меседжі, які поширювали боти та тролі, науковці відслідкували і на інших платформах та соціальних мережах. Інформація дублювалася різними мовами в залежності від країни, на які вона була орієнтована», - повідомила Уляна Супрун.

Основна небезпека в тому, що інтернет та соціальні мережі чи не найбільше формують вибір людей щодо вакцинації. Близько 70% людей, які шукали інформацію про вакцинацію онлайн, вказали, що вона ґрунтовно вплинула на їхнє рішення робити щеплення чи ні

«Брехні та дезінформації можна протидіяти. В першу чергу, почати з власної інформаційної гігієни — читати лише достовірні джерела і перевіряти всю інформацію. Сьогодні це питання особистого психічного здоров’я та національної безпеки», - наголосила в.о. міністра охорони здоров’я.