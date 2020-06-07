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    Здоров'я

    Covid-19 не відступає: на Буковині зафіксували 59 нових випадків

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    На Буковині зафіксували 59 нових випадків&nbsp;зараження коронавірусом - Covid-19 не відступає: на Буковині зафіксували 59 нових випадків
    На Буковині зафіксували 59 нових випадків зараження коронавірусом

    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3698 осіб

    У Чернівецькій області сьогодні, 7 червня, медики отримали лабораторні підтвердження 59 нових випадків коронавірусу.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «На Буковині сьогодні, 7 червня, офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 376 зразків», - написав Осачук.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3698 осіб.

    За його словами, дев'ять буковинців сьогодні одужали від Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

    До слова, у Чернівецькій області у суботу, 6 червня, медики отримали лабораторні підтвердження 68 нових випадків коронавірусу.

    Зазначимо, що 5 червня чернівецькі медики отримали підтвердження 52 випадків коронавірусної інфекції.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26999
    • Хворіють
      14157
    • Одужали
      12054
    • Померли
      788

    Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

    Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

    Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.


    здоров'я Чернівецька область коронавірус
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