Уряд виділив мільярд на заклади первинної медичної допомоги



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Через дуже високу динаміку укладення декларацій виникла потреба в додатковому фінансуванні

Кабінет Міністрів перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг в установах первинної медичної допомоги. Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 24 липня, повідомляє прес-служба Кабміну.

У Кабміні зазначили, що понад 28 млн українців обрали сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для своїх дітей.

«Кабінет Міністрів України перерозподілив 1 млрд грн на оплату послуг у медустановах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри... Через дуже високу динаміку укладення декларацій виникла потреба в додатковому фінансуванні на ґарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров'я», - інформує урядовий портал.

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