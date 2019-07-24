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    Здоров'я

    Уряд виділив мільярд на заклади первинної медичної допомоги

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    Уряд виділив мільярд на заклади первинної медичної допомоги

    Через дуже високу динаміку укладення декларацій виникла потреба в додатковому фінансуванні

    Кабінет Міністрів перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг в установах первинної медичної допомоги. Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 24 липня, повідомляє прес-служба Кабміну.

    У Кабміні зазначили, що понад 28 млн українців обрали сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для своїх дітей.

    «Кабінет Міністрів України перерозподілив 1 млрд грн на оплату послуг у медустановах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри... Через дуже високу динаміку укладення декларацій виникла потреба в додатковому фінансуванні на ґарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров'я», - інформує урядовий портал.

    Раніше повідомлялося, що лікарні у регіонах отримають безоплатні ліки для пацієнтів із вірусним гепатитом С.

    Також виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як правильно зберігати і транспортувати різні ліки під час літньої спеки. Вона розповіла, які ліки найбільш чутливі до зміни температури й вологості.

    Раніше виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, яку користь приносять поцілунки.

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