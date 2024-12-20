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Україна має обмежити вміст нікотину у паучах. Заява глави Держпродспоживслужбі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна має обмежити вміст нікотину у паучах. Заява глави Держпродспоживслужбі

Представники громадськості та влади виступають за зменшення дози нікотину в нікотинових паучах

Українські лікарі повідомляють про збільшення звернень від споживачів нікотиновтх паучів з надмірним вмістом нікотину через погіршення самопочуття.

Сьогодні на ринку чимало продуктів з вмістом нікотину 150-300 мг, а така доза є небезпечною для організму. Головним інструментом для зменшення шкідливого впливу на організм фахівці вважають необхідність законодавчого регулювання встановлення дозування вмісту нікотину на рівні 20 мгі, передають Українські Новини.

Чиновники, депутати, лікарі, українські ЗМІ та блогери звернули увагу на наявність на українському ринку безтютюнової продукції – нікотинових паучів із високим вмістом нікотину (до 300 мг – ред). Проблема високого вмісту нікотину в них дійсно потребує врегулювання на законодавчому рівні, адже таке дозування є небезпечним для організму і не відповідає нормам та стандартам Європейського союзу.

Про велику кількість скарг щодо продукції з високим вмістом нікотину в  деяких виробах повідомляють і в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Люди повідомляють про медично підтверджені факти нікотинового отруєння внаслідок вживання паучів із вмістом нікотину близько 150 мг. Відсутність чітко встановлених нормативів максимально допустимих доз нікотину в паучах унеможливлює ефективне реагування на ці випадки», - заявив  голова органу Сергій Ткачук.

Такої ж думки дотримується екс-міністерка з охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Вона переконана, що українські стандарти мають відповідати європейським, зокрема в тому, що стосується дозування.

«Якщо на сьогодні в Євросоюзі є досвід Швеції, якій свідчить про зменшення шкоди,  організму курців через запровадження дозування вмісту нікотину в паучах, то це вже сприяє можливості йти в ногу з новими практиками  і відповідає тим зобов’язанням щодо запровадження системи громадського здоровʼя, де застосовується принцип зменшення шкоди», – сказала вона в коментарі Українським Новинам.

Скалецька переконує, що Україні наразі необхідна система громадського здоров’я, яка повинна діяти на попередження.

«У нас саме зараз  вибудовується нова система громадського здоровʼя, яка має діяти в тому числі превентивно різними рішеннями, заходами  та інструментами. І в тому законі, який є на сьогодні, передбачено зменшення шкоди – так би мовити «harm reduction». Це стосується багатьох секторів і, зокрема, шкідливих звичок. І тут можна врегулювати та запровадити речі, що сприяють зменшенню шкоди для організму людей», – заявила вона.

Проблемою високої дози вмісту нікотину у нікотинових паучах переймаються також представники громадськості  та вимагають врегулювати це питання відповідно до стандартів Євросоюзу.

Зокрема, в громадській організації «По захисту прав людини» привітали ініціативу народних депутатів щодо врегулювання цього ринку.

«Народні депутати вже зареєстрували законопроект №12091-4 від 21.10.2024 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення заходів, спрямованих на зменшення споживання тютюнових та інших виробів їх шкідливого впливу на здоров’я населення», – йдеться на сторінці організації у Facebook. Активісти наголошують на важливості проблеми та вимагають негайно ухвалити відповідні рішення.

В організації посилаються на позитивний досвід Швеції, яка стала першою країною вільною від куріння, завдяки політиці зниження шкоди. Це стало наслідком «чітких стандартів та контролю над їхнім дотриманням».

В Громадській організації «Правозахисна спілка інвалідів» також наголошують на необхідності застосування європейського підходу та норм для врегулювання питання.

«Європарламент ухвалив Директиву про тютюнові вироби ще 10 років тому, і вона почала діяти у 2016 році. Зараз у Верховній Раді розглядаються кілька законопроєктів, спрямованих на зменшення споживання тютюнових і безтютюнових виробів в Україні. Законопроєкт №12091-4 пропонує законодавчо обмежити вміст нікотину в паучах до 20 мг, що відповідає європейським стандартам. Сьогодні вміст нікотину в цих продуктах може сягати 150-300 мг, що створює серйозні ризики для здоров’я споживачів. Тому ініціатива щодо обмеження дуже слушна, особливо з огляду на те, що автори законопроєкту пишуть про зростаючий ринок цієї продукції», – наголошують активісти.

В громадських організаціях просять повідомляти про випадки погіршення стану здоров’я після вживання паучів з високим вмістом нікотину та пропонують допомогу для таких осіб.

Теги: здоров'я тютюнові вироби

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