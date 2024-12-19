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Рада схвалила ліквідацію МСЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада схвалила ліквідацію МСЕК
За відповідне ліквідацію МСЕК проголосували 259 парламентарів
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Верховна Рада 20 листопада у першому читанні підтримала законопроєкт про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію системи медико-соціальної експертизи (МСЕК). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 259 парламентарів. Проєкт закону передбачає створення нової цифровізованої системи – функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані у кластерних і надкластерних лікарнях. А замість поняття «медико-соціальна експертиза» зʼявиться термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Нові експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

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Теги: Верховна Рада МСЕК депутат Ярослав Железняк

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