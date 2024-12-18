На Львівщині зафіксовано спалах гепатиту А

У шести пацієнтів, які контактували з хворими, не було ознак хвороби, але аналізи показали наявність вірусу

З середини жовтня цього року в селі на Львівщині виявили випадки вірусного гепатиту A у 10 осіб, двоє з них – діти. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Станом на 18 грудня, чотири пацієнти одужали, а шестеро без симптомів перебувають під медичним наглядом. Всі виявлені випадки підтверджені лабораторно. При цьому у шести пацієнтів, які контактували з хворими, не було ознак хвороби, але аналізи показали наявність вірусу.

У населеному пункті проводиться комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.

Що таке гепатит А

Вірусний гепатит А – це запалення печінки, яке викликає вірус. Передається як кишкова інфекція через брудні руки або через інфіковані продукти харчування і воду. Вірус гепатиту А також може передаватись при тісному фізичному контакті з інфікованою людиною.

Період від інфікування до перших ознак хвороби може становити до 45 діб.

Симптоми хвороби

Симптоми гепатиту А можуть проявлятись як у легкій, так і у важкій формі. Найчастіше це:

підвищена температура,

слабкість,

відсутність апетиту,

діарея,

блювота,

неприємні відчуття в животі,

сеча стає темнішою,

пожовтіння шкіри і білків очей.

У дітей до 6 років часто не спостерігаються симптоми, а жовтуха розвивається лише у 10% випадків. У дорослих симптоми більш виражені, і жовтуха з’являється у 70% хворих. Важка форма хвороби частіше виникає у осіб старше 65 років.

Профілактика

Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом, то перш за все вберегти від хвороби допоможе дотримання санітарних норм:

Обовʼязково мийте руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету; Перед вживанням кип’ятіть воду впродовж 10 хвилин, а потім дайте їх відстоятися; Ретельно мийте овочі та фрукти перед вживанням; Відмовтесь від самолікування. Лише лікар може підтвердити діагноз гепатиту А і надати рекомендації щодо лікування.

У світі вже існує вакцина, яка може надати додатковий захист від гепатиту А.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року в столиці зареєстровано 477 випадків вірусних гепатитів, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (241 випадок). Серед хворих 21 дитина віком до 17 років.