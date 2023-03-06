У Києві зростає захворюваність на коронавірус

З 17 до 23 лютого у столиці захворіли 776 осіб, а з 24 лютого до 2 березня вже 1389

У столиці захворюваність на Соvіd-19 за минулий тиждень порівняно з позаминулим зросла майже удвічі. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

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Так, за даними ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», з 17 до 23 лютого у столиці захворіли 776 осіб, а з 24 лютого до 2 березня вже 1389.

Директорка профільного Департаменту зазначила, що особливе занепокоєння при цьому викликають два факти.

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Перший – це зростання кількості хворих дітей. Зокрема, через те, що навіть при легкому перебігу хвороби діти з високою вірогідністю інфікуватимуть одразу кілька близьких дорослих.

Другий – паралельно з ростом захворюваності зростає і кількість тих, хто потребує госпіталізації, тож переносить Соvіd-19 досить тяжко. Кількість госпіталізованих минулого тижня у порівнянні з попереднім зросла навіть більше, ніж удвічі. Як, на жаль, і кількість летальних випадків.

«Ми пов’язуємо це, насамперед, все-таки з ігноруванням заходів епідеміологічної безпеки. Коли захожу в будь-який громадський заклад, складається враження, що в масці тільки я. І це не враження. Так воно, на жаль, і є. Спробуйте буквально 5 хвилин поспостерігати за людьми навколо в кафе, в метро тощо. Той кашляє, той шморгає, той кожні 15 секунд тре носа – і добре, якщо серветкою… Це все потенційно небезпечно з точки зору зараження. Тому дуже прошу: незалежно від обставин дотримуємося фізичної дистанції, носимо медичні маски, часто миємо руки, не забуваємо про дезінфектанти, які носимо з собою. А ще – регулярно провітрюємо приміщення вдома та на роботі, робимо вологе прибирання та намагаємось без потреби не відвідувати місця масового скупчення людей», – застерегла Валентина Гінзбург.

Також директорка Департаменту закликала при перших проявах хвороби залишитися вдома та зв’язатися з лікарем.

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«Я знаю людей, які навіть горді, що хворі з температурою приходять на роботу. Та це неправильно щодо свого здоров’я. А коли йдеться про Соvіd-19 – це ще й свідоме заподіяння шкоди людям і справі, адже можна заразити та вивести зі строю одразу щонайменше третину колективу. Я впевнена, що спалах коронавірусу можна зупинити лише власною відповідальністю кожного з нас. Захворювання підриває наші сили, чого не можна допустити, особливо сьогодні. Тож будьмо свідомими, щоб бути здоровими!» – підсумувала Валентина Гінзбург.