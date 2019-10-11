Медики попередили, що вірус грипу залишається на руках 20 хвилин



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Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що в найближчі місяці українцям загрожують відразу чотири різних штаму грипу

У сезон грипу важливо, якомога рідше торкатися руками обличчя і слизових, особливо після громадського транспорту

Вірус грипу залишається на руках і предметах до 20 хвилин.

Про це розповіла лікар Вікторія Савицька.

За словами Савицької, хвороботворні бактерії залишаються активними не менше хвилин 15-20 після доторку до поручнів в транспорті або рукостискання.

У сезон застуди та грипу важливо дотримуватися правил гігієни, збалансовано харчуватися і не допускати переохолодження.

«У сезон грипу важливо, якомога рідше торкатися руками обличчя і слизових, особливо після того, як торкалися до поручнів в транспорті, будь-яких громадських місцях або рукостискання, важливо не їсти на вулиці нічого руками, не торкатися носа. Це найбільш швидкий спосіб проникнення вірусів в організм. Після повернення з вулиці, після дороги і будинки на роботу і в зворотному напрямку, руки обов’язково вимити, причому бажано з використанням антибактеріальних засобів», – радить лікар.

Варто також пам’ятати, що різні штами вірусів грипу можуть перебувати на поверхнях робочих столів, клавіатурі, трубці телефону і дверних ручках, а також інших поверхнях, до яких ми звикли стосуватися навіть не замислюючись про це, до півгодини. З цієї причини гігієнічні вологі серветки для рук і антибактеріальні засоби також будуть не зайвими у вашій повсякденній сумці.

Для профілактики також рекомендується використовувати оксолінову мазь кожен раз, коли ви виходите з дому або сідаєте в громадський транспорт. Ці препарати створюють своєрідний захисний бар’єр на слизовій і перешкоджають проникненню бактерій.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що в найближчі місяці українцям загрожують відразу чотири різних штаму грипу.

Разом із тим, напередодні сезону грипу медики нагадали, що найефективнішим захистом від захворювання є вакцинація, проте є випадки, коли розумніше буде втриматися від щеплення.