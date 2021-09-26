Головна інфекціоністка України пояснила, чому вона сама досі не вакцинувалась

Ольга Голубовська стверджує, що перехворіла на коронавірус та має антитіла, тому щеплення поки що не потребує

Голубовська назвала вакцини, які б вона рекомендувала своїм близьким

Головна інфекціоніста України Ольга Голубовська розповіла, що не вакцинувалася від Covid-19. Таку заяву вона зробила у програмі «В гостях у Гордона». Відмову від щеплення лікарка пояснила тим, що хворіла.

«Я не показник у цьому питанні взагалі, у мене досить високий титр антитіл», – сказала Голубовська.

Також Ольга Голубовська пояснила, що у питанні імунізації дотримується міжнародних рекомендацій. Згідно із ними, людина, котра перехворіла на коронавірус, може пів року не робити щеплення. Якщо ж із моменту недуги минуло більше часу – слід вакцинуватися.

«Цього немає у міжнародних рекомендаціях, однак бачимо, що наші пацієнти, в тім числі і лікарі, котрі важко хворіли і отримували імуносупресивну терапію, у них антитіла зникають дуже швидко. Ми своїх лікарів-інфекціоністів, які мали складну форму недуги, вакцинуємо за кілька місяців по тому», – поділилася спостереженням Голубовська.

«Але всіх поголовно, тільки перехворів – іди вакцинуйся, я проти», – додала вона.

Інфекціоніста також зауважила, що усі вакцини від Covid-19 мают свої переваги та недоліки, і якусь певну вона виділити не може. Однак близьким, які питають, який препарат вибрати, радить Pfizer та CoronaVac.

«Векторну вакцину AstraZeneca не рекомендувала би людям, молодшим 40 років, хоча англійці й рекомендують. Moderna теж хороша вакцина», – сказала Ольга Голубовська.

Раніше головна інфекціоністка Голубовська пояснила, чому в США більше смертей від Сovid-19, ніж в Україні.

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